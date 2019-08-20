Неизвестный с ножом ранил трех человек в Гонконге

20 августа 2019 08:51 (UTC+04:00)

Неизвестный с ножом в Гонконге атаковал трех человек, которые получили ранения различной степени тяжести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник радиостанция RTHK.

Инцидент произошел минувшей ночью в спальном районе Цэн Кван О на пешеходном мосту, который продемократические активисты облепили разноцветными листочками-стикерами с протестными надписями. По свидетельству очевидцев, мужчина в возрасте около 40 лет напал на трех человек с тесаком для разделки мяса, вступив с ними в политическую перепалку. Нападавший скрылся, ведется его розыск.

Один из пострадавших в возрасте 26 лет получил порезы шеи и спины. Врачи оценивают его состояние как критическое.

В последние два месяца в различных районах города появились так называемые стены Леннона с наклейками и листовками в поддержку демократии. Возле них уже неоднократно возникали стычки между продемократическими активистами и их противниками.

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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