В результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек

8 сентября 2019 10:05 (UTC+04:00)

Не менее 19 человек получили ранения в результате столкновений между демонстрантами и полицией, произошедших в субботу вечером в Гонконге. Состояние двух пострадавших расценивается врачами как серьезное. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье радиостанция RTHK.

Основные беспорядки произошли в районе Монгкок в материковой части города. Группы радикально настроенных протестующих рядом с полицейским участком попытались блокировать дороги, устраивать поджоги и слепить стражей порядка лазерными указками. Сотрудники правоохранительных органов применили для разгона резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.

В воскресенье во второй половине дня планируются очередные митинги в деловом центре города. Часть манифестантов намерена проследовать к зданию генерального консульства США, чтобы передать американской стороне петицию с призывом оказать давление на власти Китая в вопросе обеспечения демократических прав и свобод в Гонконге.

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