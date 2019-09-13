Китай на переговорах с США стремится разделить вопросы торговли и безопасности

13 сентября 2019 21:36 (UTC+04:00)

Представители КНР в попытке преодолеть тупик на переговорах с Вашингтоном хотят сосредоточиться исключительно на вопросах торговли, а вопросы, касающиеся национальной безопасности, обсуждать отдельно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Китайские официальные лица рассчитывают на то, что таким образом удастся решить целый ряд проблем и открыть возможность для преодоления тупика на переговорах, отметила газета, добавив, что это "один из шагов, предпринимаемых представителями КНР и США для смягчения торговых противоречий между двумя странами в канун предстоящего в октябре очередного раунда переговоров".

Кроме того, по данным газеты, участники переговоров со стороны КНР "рассматривают планы расширения закупок сельскохозяйственной продукции в США, предоставления американским компаниям более широкого доступа на китайский рынок и укрепления мер по защите интеллектуальной собственности".

Об этих мерах, напомнила The Wall Street Journal, стало известно после того, как президент США Дональд Трамп в среду принял решение отложить до 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью $250 млрд. В свою очередь, КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помощник госсекретаря США примет участие в 63-й конференции МАГАТЭ
США 21:26
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
США 21:03
В Узбекистане теперь почти 10,000 предприятий с иностранным капиталом
Бизнес 18:13
Китай расширит перечень закупаемой в Казахстане продукции до конца 2019 года
Бизнес 17:56
Удлинится маршрут блок-поезда Циан-Баку
Бизнес 16:44
Представители американской компании положительно оценили деятельность Грузии в сфере туризма
Туризм 12:19
Лента новостей
В Каспийском море произошло землетрясение
Общество 22:15
В Газе 55 палестинцев получили ранения в стычках с израильской армией
Израиль 21:58
Помощник госсекретаря США примет участие в 63-й конференции МАГАТЭ
США 21:26
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
США 21:03
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к владельцам и водителям грузовых машин
Общество 20:51
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 20:33
Туркменистан и Азербайджан обсуждают вопрос создания совместного делового совета
Экономика 20:28
Турал Гянджалиев: Незаконные "выборы" в Нагорном Карабахе - показатель безвыходного положения режима хунты
Нагорно-карабахский конфликт 20:18
В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
Политика 20:15