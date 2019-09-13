Китай на переговорах с США стремится разделить вопросы торговли и безопасности

Представители КНР в попытке преодолеть тупик на переговорах с Вашингтоном хотят сосредоточиться исключительно на вопросах торговли, а вопросы, касающиеся национальной безопасности, обсуждать отдельно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Китайские официальные лица рассчитывают на то, что таким образом удастся решить целый ряд проблем и открыть возможность для преодоления тупика на переговорах, отметила газета, добавив, что это "один из шагов, предпринимаемых представителями КНР и США для смягчения торговых противоречий между двумя странами в канун предстоящего в октябре очередного раунда переговоров".

Кроме того, по данным газеты, участники переговоров со стороны КНР "рассматривают планы расширения закупок сельскохозяйственной продукции в США, предоставления американским компаниям более широкого доступа на китайский рынок и укрепления мер по защите интеллектуальной собственности".

Об этих мерах, напомнила The Wall Street Journal, стало известно после того, как президент США Дональд Трамп в среду принял решение отложить до 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью $250 млрд. В свою очередь, КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.

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