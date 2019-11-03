Китай вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты "Чанчжэн-4B"

Китай в воскресенье при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три спутника, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 11.22 по местному времени. Через некоторое время все три спутника вышли на заданную орбиту.

В этот раз китайская ракета вывела на орбиту спутники трех разных проектов - "Гаофэнь-7", научно-исследовательский спутник для Судана, а также спутник "Тяньи-15", но все они будут использоваться для дистанционного зондирования Земли.

Сообщается, что разработанный Китайской корпорацией космической науки и техники гражданский спутник "Гаофэнь-7" будет применяться для стереоскопической съемки и картографирования, в городском и сельском строительстве, а также для статистических наблюдений.

Для ракет семейства "Чанчжэн" это был уже 316 запуск.

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