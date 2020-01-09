Исследования выявили причину вспышки пневмонии в КНР

9 января 2020 06:15 (UTC+04:00)

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центральное телевидение Китая.

"По состоянию на 21.00 седьмого января, лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса, после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса. Эксперты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавирса", — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

В конце декабря власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани в провинции Хубэй. По состоянию на пятое января в городе было выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находились в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находятся еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными.

Эпидемиологическое расследование показало, что некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. На данный момент явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено, летальных случаев зафиксировано не было.

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