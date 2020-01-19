В Китае в результате землетрясения пострадали три человека

19 января 2020 23:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что подземный толчок был зафиксирован в 21.27 по местному времени в округе Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Агентство отмечает, что после землетрясения сейсмологи зафиксировали восемь афтершоков. В основном люди пострадали в эпицентре, на месте медики оказали помощь нуждающимся, в том числе двум детям. Один из получивших ранения находится в критическом состоянии.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию из района землетрясения. Движение девяти пассажирских поездов в этой местности было приостановлено.

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