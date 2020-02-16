Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, он рассказал в статье, опубликованной в главном журнале ЦК КПК "Цюши".

К тому моменту было лишь известно, что в городе Ухань быстрыми темпами распространяется неизвестный тип пневмонии, и только 9 января китайские специалисты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Сведения о первом погибшем обнародовали 11 января.

"После начала вспышки пневмонии в Ухане, 7 января, когда я председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, я выдвинул требования о работе по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса", — приводятся слова китайского лидера на сайте журнала.

Он также подчеркнул, что 20 января дал специальные указания по борьбе со вспышкой заболевания, где отметил, что "следует уделять повышенное внимание эпидемической ситуации, делать все возможное для профилактики и контроля, требовать от парткомов и правительств всех ступеней, а также соответствующих ведомств, чтобы превыше всего ставили безопасность жизни и здоровье народа, принимали надлежащие эффективные меры для сдерживания распространения эпидемии".