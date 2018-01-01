В Турине прогремел взрыв, пострадали четыре человека

1 января 2018 16:30 (UTC+04:00)

При взрыве самодельной бомбы в итальянском Турине пострадали четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Stampa.

По информации издания, бомба детонировала в одном из окраинных районов. Она была спрятана в мусорном баке. Ранения получили четверо прохожих - два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.

Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих домов.

Как пишет газета, полицейские провели в районе происшествия обыски и обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств, а также патроны.

Сейчас полиция устанавливает личность изготовителя бомб.

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