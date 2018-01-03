Берлускони может выдвинуть Аль Бано и Тото Кутуньо в парламентарии

3 января 2018 01:46 (UTC+04:00)

Партия "Вперед, Италия" и ее лидер, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, рассматривают возможность выдвинуть кандидатуры Тото Кутуньо и Аль Бано на предстоящих парламентских выборах, передает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Messaggero.

Заслуженные деятели итальянской эстрады могут попасть в списки кандидатов на избирательных участках за рубежом, где четвертого марта будут определены 18 обладателей парламентских мандатов из почти 1000 членов обеих палат итальянского парламента.

Газета в связи с этой информацией напомнила, что Аль Бано в ноябре объявил о завершении музыкальной карьеры 31 декабря 2018 года.

Очередные всеобщие парламентские выборы пройдут в Италии четвертого марта.

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