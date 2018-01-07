В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

7 января 2018 16:04 (UTC+04:00)

Один человек в Стокгольме получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции метро "Ворбю" в районе Худдинге, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение местной полиции.

Мужчину доставили в больницу.

Сообщение поступило в 13:07 мск, место происшествия оцеплено. Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему 60 лет, вместе с ним во время взрыва находилась его 45-летняя спутница.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Стокгольме назвали предполагаемую причину взрыва у станции метро
Европа 21:02
Причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма была детонация ручной гранаты - СМИ
Европа 19:42
Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме
Европа 18:30
Взрыв в Стокгольме не связан с терроризмом
Европа 17:54
При взрыве в Кашмире погибли не менее четырех полицейских
Другие страны 6 января 11:34
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле
Другие страны 4 января 23:42
В результате взрыва в Кабуле погибли 15 человек (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 4 января 22:18
В Пакистане при взрыве газа в больнице погибли шесть человек
Другие страны 2 января 05:12
В Турине прогремел взрыв, пострадали четыре человека
Европа 1 января 16:30
В Афганистане при взрыве на похоронах погибли 15 человек
Другие страны 31 декабря 2017 16:48
В шведском Мальме взорвали полицейскую машину
Европа 30 декабря 2017 01:09
Возле полицейского участка в Турции прогремел взрыв
Турция 28 декабря 2017 21:17
В Аргентине на зерновом терминале прогремел мощный взрыв
Другие страны 27 декабря 2017 22:45
В Санкт-Петербурге в магазине произошел взрыв
Россия 27 декабря 2017 21:30
39 человек пострадали от взрыва пиротехники на кубинском карнавале
Другие страны 26 декабря 2017 08:41
В Афганистане в результате взрыва погибли три человека (Обновлено)
Другие страны 25 декабря 2017 08:17
В Афганистане прогремел взрыв, семь человек погибли
Другие страны 24 декабря 2017 15:05
В столице Саудовской Аравии прогремел взрыв
В мире 19 декабря 2017 15:12