В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

Один человек в Стокгольме получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции метро "Ворбю" в районе Худдинге, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение местной полиции.

Мужчину доставили в больницу.

Сообщение поступило в 13:07 мск, место происшествия оцеплено. Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему 60 лет, вместе с ним во время взрыва находилась его 45-летняя спутница.

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