Генетики раскрыли родословную первых викингов Скандинавии

Ученые расшифровали ДНК древнейших викингов и выяснили, что они являются потомками двух групп людей – выходцев из Центральной Европы и жителей севера современной России и Прибалтики, мигрировавшими в Скандинавию примерно 10 тысяч лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology, передает РИА Новости.



"Мы обнаружили, что уже 10 тысяч лет назад, когда Скандинавия только освободилась от льда, на ее территорию проникло сразу две группы мигрантов. Эти миграции многократно повторялись впоследствии – в конце каменного века, в начале бронзового века и уже после появления цивилизации. Современные скандинавы не имеют почти ничего общего с первыми жителями полуострова", - заявил Маттиас Якобсон (Mattias Jacobson) из университета Упсалы (Швеция).

Как сегодня считают ученые, первые современные люди проникли на территорию Европы около 45-40 тысяч лет назад, путешествуя несколькими путями – через Балканы, острова Средиземного моря и двигаясь по берегам Африки в сторону Испании. Следы этих первых людей в виде артефактов ориньякской и граветтской культур, сохранившихся в пещерах южной Франции и северной Италии, помогли ученым выяснить, как выглядели эти люди и найти намеки на то, почему они "победили" неандертальцев в конкурентной борьбе.

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