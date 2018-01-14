"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в сезоне АПЛ

БАКУ /Trend/ - В рамках 23-го тура Чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" принял "Манчестер Сити", игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

В составе хозяев голами отметились Алекс Окслейд- Чемберлен (9-я минута), Роберто Фирмино (60), Садио Мане (61) и Мохамед Салах (68). За "Манчестер Сити" забитыми мячами отличились Лерой Сане (40), Бернарду Силва (84) и Илкай Гюндоган (92).

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ и с 62 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Ливерпуль" победил в четвертом матче подряд и поднялся на третье место, набрав 47 очков.

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