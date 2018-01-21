Македония определит новое название страны на референдуме

21 января 2018 04:06 (UTC+04:00)

Окончательное решение по спору с Грецией и новому названию для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме, заявил премьер-министр страны Зоран Заев, передает РИА Новости.

"Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", — приводит слова Заева сайт македонского правительства.

Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году, Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), тоже не устраивает Афины.

В отсутствии решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом, что является главной внешнеполитической целью македонских властей.


Переговоры о названии ведутся при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН Мэтью Нимица.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Новое название Македонии будет выбрано на референдуме
Европа 07:17
Глава Македонии наложил вето на новый закон о статусе албанского языка
Европа 18 января 01:00
Казахстан и Македония намерены расширять экономическое сотрудничество
Центральная Азия 17 ноября 2017 10:40
Азербайджан и Македония обозначат перспективные сферы сотрудничества
Политика 25 августа 2017 17:04
Азербайджан и Македония проведут политконсультации
Политика 2 августа 2017 11:15
Консорциум по строительству TAP о возможности присоединения Македонии к проекту
Энергетика 18 июня 2017 08:00
Консорциум по строительству TAP о возможности присоединения Македонии к проекту
Энергетика 16 июня 2017 15:52
В македонском парламенте нашли самодельное взрывное устройство
Европа 3 мая 2017 06:37
Демонстранты ворвались в парламент Македонии и избили лидера оппозиции
Европа 27 апреля 2017 23:43
Президент Македонии пообещал оппозиции мандат на формирование правительства
Другие страны 27 февраля 2017 22:04
В Македонии повторные выборы подтвердили победу правящей партии
Другие страны 26 декабря 2016 01:58
Правящая партия Македонии выиграла парламентские выборы
Другие страны 13 декабря 2016 01:23
Интерконнектор между Македонией и Грецией обеспечит поставки газа через TAP (эксклюзив)
Энергетика 2 ноября 2016 08:06
Интерконнектор между Македонией и Грецией обеспечит поставки газа через TAP (эксклюзив)
Энергетика 1 ноября 2016 15:19
Азай Гулиев встретился с главой МИД Македонии
Политика 1 октября 2016 19:06
В Македонии при землетрясении пострадало почти 100 человек (Обновлено)
Европа 11 сентября 2016 23:44
Парламентские выборы в Македонии могут не состояться - Азай Гулиев
Европа 19 мая 2016 18:11
Полиция стянута в центр Скопье, где пройдут митинги населения
Другие страны 21 апреля 2016 20:55