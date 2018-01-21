Македония определит новое название страны на референдуме

Окончательное решение по спору с Грецией и новому названию для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме, заявил премьер-министр страны Зоран Заев, передает РИА Новости.



"Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", — приводит слова Заева сайт македонского правительства.

Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году, Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), тоже не устраивает Афины.

В отсутствии решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом, что является главной внешнеполитической целью македонских властей.



Переговоры о названии ведутся при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН Мэтью Нимица.





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