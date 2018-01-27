Итоги президентских выборов в Чехии будут объявлены 27 января вечером

Жители Чехии в субботу узнают имя президента, который возглавит их страну в предстоящие пять лет, сообщает ТАСС.

Голосование во второй день второго тура президентских выборов в республике начнется в 08:00 и завершится в 14:00 по среднеевропейскому времени. Вечером будут объявлены их итоги.

За Пражский град борются добивающийся переизбрания его действующий хозяин Милош Земан и экс-глава национальной Академии наук, профессор физической химии Иржи Драгош. Они прошли во второй тур выборов из девяти кандидатов.

Милош Земан в первом туре выборов, который состоялся 12 и 13 января, набрал 38,56 процента голосов, Иржи Драгош - 26,6 процента избирателей. В голосовании приняли участие 61,92 процента из почти 8,4 миллионов избирателей республики. Во втором туре голосования прогнозируется немногим большая явка избирателей. Согласно опросам населения, она может составить 62,5 процента.

Первый день второго тура президентских выборов был отмечен значительной активностью чешских граждан. В Моравскосилезском крае на северо-востоке республики к избирательным урнам пришли около 50 процентов из зарегистрированных избирателей. Некоторые избирательные участки, организованные в небольших населенных пунктах, сообщили о более чем 70 процентной явке.

Милош Земан и Иржи Драгош также проголосовали в пятницу. Сторонники приветствовали их на избирательных участках в Праге.

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