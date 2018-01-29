Ниинисте победил на выборах президента Финляндии (Обновлено)

29 января 2018 00:51 (UTC+04:00)

00:51 (GMT+4) Нынешний президент Финляндии, баллотирующийся на второй срок, Саули Ниинисте победил на выборах главы государства, набрав 62,7 процента голосов избирателей после проверки 100 процентов бюллетеней, передает РИА Новости со ссылкой на минюст страны.

"Саули Ниинисте набирает 62,7% голосов, другие кандидаты — менее 15%", — говорится в сообщении.

"Великолепно ощущать себя президентом великолепной страны. Наша страна прекрасна, и мы позаботимся, чтобы она оставалась прекрасной. Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой. Мы будем прислушиваться к другим мнениям. В этом наша сила. Прислушиваться к иному. Мы являемся самой стабильной страной, это дорогого стоит", — отметил Ниинисте в обращении к своим сторонникам.

23:52 (GMT+4) Нынешний президент Финляндии Саули Ниинистё, баллотирующийся на второй срок, побеждает на президентских выборах после подсчета 98,3 процента голосов, набрав 62,7 процента голосов избирателей, передает РИА Новости со ссылкой на минюст страны.

"Саули Ниинистё набирает 62,7% голосов, Пекка Хаависто 12,3%, Лаура Хухтасаари 6,9%, Пааво Вяюрюнен 6,2%, другие кандидаты менее пяти процентов", — говорится в сообщении.

"Я благодарен, я растроган, что люди оказали мне такую широкую поддержку и у меня это вызывает чувство ответственности. Я должен ответить на доверие своим гражданам. Мне нужно ответить на призыв избирателей ко мне", — отметил Ниинистё в интервью иностранным журналистам.

Окончательные официальные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены минюстом во вторник, 30 января.

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