МВД Франции заявило о предотвращении двух терактов с начала года

25 февраля 2018 15:09 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Франции с начала 2018 года предотвратили два террористических акта, заявил министр внутренних дел страны Жерар Коллон в эфире радиостанции Europe 1, передает RT.

«С 1 января были сорваны планы по подготовке двух терактов», - сказал Коллон.

По его словам, первая атака планировалась на спортивном объекте, вторая была направлена против военнослужащих. Глава МВД не привёл подробностей, но отметил, что атаки готовились на юге и западе Франции.

Коллон подчеркнул, что террористическая угроза во Франции остаётся высокой. Кроме того, он рассказал, что в воскресенье «за восхваление терроризма» были закрыты три мечети, расположенные в Экс-ан-Провансе, Сартрувиле и Марселе.

Ранее прокурор Парижа Франсуа Молен рассказал о высоком уровне террористической угрозы во Франции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Франция и Германия призвали прекратить бои в Восточной Гуте
Европа 23 февраля 21:01
Air France отложила половину дальних рейсов из Парижа из-за забастовки
Европа 21 февраля 14:31
У берегов Франции затонуло рыболовецкое судно
Европа 21 февраля 13:40
Французские эксперты прибыли в Иран для расследования причин авиакатастрофы
Общество 21 февраля 11:59
Глава МИД Франции посетит Россию и Иран, чтобы обсудить ситуацию в Сирии
Европа 20 февраля 20:17
Французские эксперты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Иране
Общество 19 февраля 12:51
Два человека погибли при обвале в горах на востоке Франции
Европа 18 февраля 23:17
У французской виолончелистки украли инструмент за 1,3 миллиона евро
Европа 16 февраля 23:57
Французская Bouygues получила в Туркменистане новые проекты
Туркменистан 15 февраля 23:48
"Фантазия" Нигяр Нариманбековой на легендарной выставке в Париже (ФОТО)
Культура 14 февраля 11:48
Париж заявил о готовности атаковать в Сирии склады с химическим оружием
Европа 14 февраля 00:45
Во Франции грузовик врезался в школьный автобус, один подросток погиб
Европа 12 февраля 16:34
Азербайджан-Франция: Новое поколение приглашает (ФОТО)
Культура 9 февраля 16:56
Страны ЕС стали главными импортерами казахстанской продукции
Бизнес 9 февраля 13:54
Россия и Франция высказались за строгое соблюдение СВПД по иранскому атому
Россия 5 февраля 22:49
Во Франции задержали 11 подозреваемых в поставках наркотиков
Европа 3 февраля 17:33
Два военных вертолета разбились во Франции, есть погибшие
Европа 2 февраля 13:25
Макрон: Статус-кво - это не решение нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 31 января 15:19