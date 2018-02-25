МВД Франции заявило о предотвращении двух терактов с начала года

Правоохранительные органы Франции с начала 2018 года предотвратили два террористических акта, заявил министр внутренних дел страны Жерар Коллон в эфире радиостанции Europe 1, передает RT.

«С 1 января были сорваны планы по подготовке двух терактов», - сказал Коллон.

По его словам, первая атака планировалась на спортивном объекте, вторая была направлена против военнослужащих. Глава МВД не привёл подробностей, но отметил, что атаки готовились на юге и западе Франции.

Коллон подчеркнул, что террористическая угроза во Франции остаётся высокой. Кроме того, он рассказал, что в воскресенье «за восхваление терроризма» были закрыты три мечети, расположенные в Экс-ан-Провансе, Сартрувиле и Марселе.

Ранее прокурор Парижа Франсуа Молен рассказал о высоком уровне террористической угрозы во Франции.

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