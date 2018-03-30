Число мигрантов, прибывших в Италию, снизилось

30 марта 2018 16:21 (UTC+04:00)

Число мигрантов, прибывших в Италию морским путем из стран Африки и Ближнего Востока в первом квартале текущего года, снизилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщило в пятницу МВД Италии, передает РИА Новости.

В январе-марте на Апеннины прибыл 6161 нелегальный мигрант, тогда как в первом квартале прошлого года число беженцев составило более 24 тысяч человек. Итальянские власти зафиксировали особенно резкий спад притока мигрантов из Ливии, откуда в первом квартале 2018 года прибыли 4,4 тысячи человек, то есть на 81% меньше, чем в первом квартале 2017 года.

Согласно официальным данным, в настоящее время первое место по количеству прибывших в страну "нелегалов" удерживает Эритрея (более 1,5 тысячи), за которой следует Тунис (почти 1,2 тысячи). Число несовершеннолетних беженцев, прибывших за последние три месяца к итальянским берегам без сопровождения взрослых, составило 909 человек. За этот период в соответствии с достигнутыми в рамках ЕС договоренностями в другие европейские страны из Италии были отправлены более 12 тысяч мигрантов.

Борьба с нелегальной миграцией и взятие под контроль маршрутов перевозки беженцев по Средиземному морю является одной из приоритетных задач итальянских властей. Рим, в частности, оказывает активную поддержку Ливии в подготовке сотрудников национальной береговой охраны, а также достиг договоренностей о создании в Нигере и Чаде центров по размещению мигрантов.

В конце января глава МИД Италии Анджелино Альфано в интервью РИА Новости сообщил, что Рим увеличил фонды для "стимулирования развития", направив в 2017 году на нужды африканского континента 180 миллионов евро. Одновременно через так называемый Фонд Африки в прошлом году в распоряжение африканских стран были предоставлены "существенные ресурсы для проектов, нацеленных на то, чтобы сделать ставку на местные возможности развития в общинах, наиболее затронутых миграционным феноменом".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек. Больше всего беженцев – более 119 тысяч человек — приняла Италия. Статистические данные показывают, что в прошлом году поток мигрантов в ЕС сократился более чем вдвое. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи человек.

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Azernews Newspaper
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