В Риге эвакуировали автовокзал

Сотрудники и посетители рижского центрального автовокзала в воскресенье вечером были эвакуированы, на место прибыла полиция, пожарные расчеты и машины скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
В полиции не стали уточнять причину эвакуации. Здание вокзала было оцеплено, на месте работают эксперты.
Ранее в ряде латвийских общественных заведений прошла эвакуация, которая была связана с ложными звонками о минировании.
Полиция и другие ответственные службы такие случаи прессе не комментируют, чтобы не привлекать внимание людей, которые могут захотеть совершить аналогичные действия.
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