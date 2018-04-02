В Риге эвакуировали автовокзал

2 апреля 2018 00:24 (UTC+04:00)

Сотрудники и посетители рижского центрального автовокзала в воскресенье вечером были эвакуированы, на место прибыла полиция, пожарные расчеты и машины скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.

В полиции не стали уточнять причину эвакуации. Здание вокзала было оцеплено, на месте работают эксперты.

Ранее в ряде латвийских общественных заведений прошла эвакуация, которая была связана с ложными звонками о минировании.

Полиция и другие ответственные службы такие случаи прессе не комментируют, чтобы не привлекать внимание людей, которые могут захотеть совершить аналогичные действия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
SOCAR эвакуировала более тысячи нефтяников из-за штормового предупреждения
Энергетика 30 марта 11:57
В Италии эвакуировали более 20 тысяч человек из-за авиабомбы времен войны
Европа 14 марта 02:52
В Москве из-за угрозы минирования эвакуировали посетителей ТЦ "Охотный ряд"
Россия 8 марта 22:13
В одной из школ штата Огайо объявлена эвакуация
США 20 февраля 23:22
В Эквадоре парламент эвакуировали после звонка о бомбе
Другие страны 3 февраля 02:13
Между Алматы и Ригой будет запущен новый авиарейс
Бизнес 26 января 18:32
Малайзия направила корабль на остров Тиоман для эвакуации туристов
Другие страны 16 января 06:34
В Калифорнии около 200 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров
В мире 7 декабря 2017 12:00
Капитолий штата Иллинойс эвакуировали из-за угрозы взрыва - СМИ
США 5 декабря 2017 03:54
Индонезия из-за извержения вулкана на Бали эвакуирует около 100 тыс. человек
В мире 27 ноября 2017 10:46
Полиция подтвердила данные о двух пострадавших при стрельбе в Нью-Йорке (Обновлено)
США 27 ноября 2017 02:00
После анонимного звонка из бизнес-центра в Москве эвакуировано 200 человек
Россия 26 ноября 2017 22:40
Аэропорт "Киев" эвакуирован из-за сообщения о минировании одного из зданий
Европа 24 ноября 2017 19:19
С начала сентября из-за ложных минирований в РФ эвакуировали почти 2,5 млн человек
Россия 24 ноября 2017 10:48
На Бали провели эвакуацию из-за опасности извержения вулкана
В мире 22 ноября 2017 11:15
Полиция эвакуировала людей с вокзала во Франции из-за угрозы взрыва
Европа 12 ноября 2017 01:38
Несколько торговых центров эвакуировали в Ярославле из-за угроз о минировании
Россия 12 ноября 2017 01:13
В Китае из-за тайфуна "Ханун" эвакуировали более 400 тысяч человек
Другие страны 17 октября 2017 20:03