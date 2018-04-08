СМИ сообщили о задержании четырех мужчин, готовивших атаку в Берлине

Полиция Берлина задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке атаки с ножами на зрителей полумарафона, сообщила газета Welt, передает РИА Новости.

"Мы еще оцениваем ситуацию. Но, по всей вероятности, это произошло в последний момент", — цитирует Welt высокопоставленного сотрудника ведомства.

По информации издания, главный подозреваемый "принадлежал к кругу" террориста Аниса Амри, устроившего наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У него изъяли два ножа, с помощью которых он планировал напасть на гостей спортивного мероприятия.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что злоумышленники собирались "отомстить" за Амри, застреленного итальянскими полицейским через несколько дней после теракта.

Во время обыска у одного из задержанных был найден предмет, который может быть взрывчаткой, пишет газета.

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