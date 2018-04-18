Греция назвала обязательное условие для вступления Македонии в Евросоюз

18 апреля 2018 12:25 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Греции заявило, что изменение конституционного названия Республики Македония является обязательным условием вступления Скопье в Евросоюз, передает РИА Новости.

В заявлении МИД в связи с планами Еврокомиссии говорится, что Греция поддерживает расширение Европейского союза, считая само собой разумеющимся, что страны-кандидаты выполняют условия вступления, включая уважение международного права и добрососедских отношений.

Греция отмечает, что "решение вопроса с названием (бывшей югославской Республики Македония) остается неотъемлемой частью данных условий", говорится в документе.

В Афинах добавляют, что Скопье предстоит долгий путь, чтобы заполнить возникшие пробелы.

"Стабильность и прогресс страны в жизненно важных интересах Греции. В седьмой раз эта страна получает положительную рекомендацию от Европейской комиссии. Однако следует еще раз уточнить, что все решения принимаются Советом (ЕС), а не комиссией, где Греция четко сформулировала свои позиции", — говорится в заявлении.

Спор вокруг наименования "Македония" мешает бывшей югославской республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить проблему.

В МИДе отметили также, что в отношении Албании Греция фокусирует внимание как на правах меньшинств, так и на правах собственности, а также на необходимости полного соблюдения принципа pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться — лат.), и на эффективной борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

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