Евросоюз приветствовал решение КНДР по отказу от ядерных испытаний

ЕС приветствует заявление КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний и готов поддержать последующий переговорный процесс, говорится в распространённом в субботу заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передет РИА Новости.

Пхеньян отказывается от проведения новых ядерных испытаний и закрывает полигон на севере страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Северная Корея также наметила стратегию экономического развития государства, предполагающую активное сотрудничество с соседями.

ЕС также рассчитывает, что планируемые встречи на высшем уровне между лидерами США и КНДР, а также Южной Кореи и КНДР принесут конкретные результаты.

"Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, что страна, по состоянию на сегодня, остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет, а также о закрытии ядерного полигона, позитивно…", — говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

"Европейский союз с нетерпением ожидает предстоящих встреч на высшем уровне между президентом Республики Кореи и лидером КНДР, и президентом США и лидером КНДР. Мы надеемся, что эти инициативы высокого уровня смогут и впредь укреплять доверие и принесут дополнительные, конкретные и позитивные результаты", — отметила она.

При этом ЕС подтверждает намерение "поддерживать переговорное решение любым возможным способом, в том числе путем обмена нашим собственным опытом переговоров по денуклеаризации".

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