Борис Джонсон назвал межкорейский саммит хорошей новостью

27 апреля 2018 12:46 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал хорошей новостью проведение саммита между КНДР и Южной Кореей, однако предостерег от излишнего оптимизма. Об этом он заявил в пятницу журналистам на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

"Я очень воодушевлен тем, что происходит. Я не думаю, что кто-то, кто посмотрит на историю северокорейских планов разработать ядерное оружие, может быть слишком оптимистично настроенным на данный момент, но очевидно это хорошие новости", - заявил Джонсон. Его заявления транслировал телеканал Sky News.

Первые более чем за 10 лет переговоры между лидерами Республики Корея и КНДР начались в пятницу в пограничном Пханмунджоме. Ким Чен Ын стал первым с 1953 года лидером КНДР, посетившим территорию Южной Кореи.

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