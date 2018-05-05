В Париже в шествии против Макрона участвуют 160 тысяч человек

В парижском шествии противников президента Франции Эммануэля Макрона, приуроченном к первой годовщине его избрания, принимают участие 160 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на организатора мероприятия партию "Непокорившаяся Франция".

"Нас 160 тысяч на "Празднике Макрона"! Впечатляюще! Непокорившийся народ на улицах", — сообщается в Twitter партии.

Масштабная манифестация, приуроченная к первой годовщине со дня избрания президентом Франции Эммануэля Макрона и окрещенная организаторами "Праздник Макрона", началась в субботу на площади у Оперы Гарнье в Париже. В планах участников манифестации – пикник, концерт посреди города и пешее шествие в направлении площади Бастилии.

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