МИД Австрии хочет выслать дипломата Ирана по подозрению в планировании теракта в Париже

3 июля 2018 13:41 (UTC+04:00)

МИД Австрии планирует выслать иранского дипломата, который мог планировать террористический акт против встречи представителей иранской оппозиции в Париже. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на МИД Австрии, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в МИД поступил европейский ордер на арест дипломата. В этой связи МИД вызвал иранского посла, чтобы потребовать лишения сотрудника иранского посольства дипломатической неприкосновенности.

"Мы запросили у страны, направившей дипломатического работника, лишения иранского дипломата иммунитета. В течение 48 часов на основании ордера на арест он должен быть лишен дипломатического статуса", - отметил представитель МИД Австрии.

Французские правоохранительные органы задержали в субботу троих подозреваемых в подготовке нападения во время встречи представителей иранской оппозиционной партии в городе Вильпент (парижский регион Иль-де-Франс) 30 июня. В тот же день по данному делу в Бельгии была арестована пара выходцев из Ирана, которые также подозреваются в планировании этого нападения.

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