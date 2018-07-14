СМИ: более 30 пассажиров Ryanair пострадали из-за падения давления в салоне самолета

Самолет авиакомпании Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль. Об этом сообщило в субботу агентство DPA, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу вечером.

Лайнер следовал из Дублина в город Задар (Хорватия).

На его борту находились 189 пассажиров. После приземления в аэропорту Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы.

По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента.

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