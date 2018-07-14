СМИ: более 30 пассажиров Ryanair пострадали из-за падения давления в салоне самолета

14 июля 2018 10:58 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль. Об этом сообщило в субботу агентство DPA, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу вечером.

Лайнер следовал из Дублина в город Задар (Хорватия).

На его борту находились 189 пассажиров. После приземления в аэропорту Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы.

По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ЮАР разбился самолет
Другие страны 10 июля 19:43
В Бангладеш разбился тренировочный самолет ВВС, пилоты погибли
В мире 2 июля 01:37
У самолета, летевшего из России в Турцию, отказал двигатель
В мире 24 июня 10:18
Авиапарк Узбекистана пополнился новым Боинг-787
Бизнес 19 мая 12:05
Китайско-российский широкофюзеляжный самолет CR929 совершит первый полет к 2025 году
Бизнес 9 мая 17:45
Самолет United Airlines совершил экстренную посадку в Японии - СМИ
Другие страны 22 апреля 12:22
Лента новостей
В банковский сектор Узбекистана могут быть внедрены новые исламские банковские услуги
Бизнес 10:57
Ремонтные работы на Украинском кругу в Баку продолжатся еще неделю
Общество 10:56
Американская нефть 13 июля подорожала
Энергетика 10:53
Умерла первая жена Фрэнка Синатры
США 10:51
Социальная инженерия позволяет мошенникам зарабатывать миллионы долларов на теме криптовалюты
ИКТ 10:49
Глава Туркменистана поручил усилить контроль за уборкой пшеницы
Бизнес 10:45
В Туркменистане ученые обсуждают водную проблематику
Туркменистан 10:42
В Туркменистане выявлены случаи коррупции и взяточничества в химконцерне и агропроме
Туркменистан 10:30
В Азербайджане может увеличиться число регистрантов домена «.az»
ИКТ 10:27