Летчик исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии

12 августа 2018 08:19 (UTC+04:00)

Пилот исторического одномоторного самолета-моноплана погиб во время авиашоу около города Прахатице в Южной Чехии. Об этом, как передает ТАСС, сообщила журналистам представитель чешской полиции Штепанка Унлиржова.

"В результате крушения самолета "BETA B 50", выпускавшегося в 30-х годах ХХ века, в ходе авиашоу погиб летчик, - отметила она. - Причины трагедии расследует полиция и эксперты по безопасности полетов".

Самолет разбился во время выполнения демонстрационной полетной программы. Никто из зрителей и летно-технического персонала, обеспечивавшего проведения авиашоу, не пострадал. После крушения моноплана авиашоу было немедленно прекращено.

Разбившийся самолет был предоставлен музеем исторической авиатехники в пражском районе Кбелы.

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