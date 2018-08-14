МВД Британии: Лондон не подтверждал окончательно, что инцидент у парламента был терактом

Британские власти еще не подтверждали окончательно, что инцидент с наездом на людей возле парламента является терактом. Об этом, как передает ТАСС, заявил в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си замглавы британского МВД Бен Уоллес.

"Его только считают террористическим инцидентом на данный момент, и мы пока еще полностью этого не подтвердили", - сказал Уоллес.

Он также сообщил, что водитель автомашины, совершившей наезд, номинально является британцем, хотя и не уроженцем Соединенного Королевства. "Он подданный Великобритании. Изначально он прибыл из другой страны", - пояснил замминистра.

Телеканал Sky News тем временем сообщил, что 29-летний виновник происшествия проживал в Центральной Англии, а автомобиль, за рулем которого он находился, зарегистрирован в Ноттингеме.

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