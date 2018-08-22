Украина получит $78 млн от США на экономическое развитие

22 августа 2018 15:50 (UTC+04:00)

Американское правительство предоставит Украине почти $78 млн технической помощи на стойкое экономическое развитие. Соответствующее решение о подписании двусторонних соглашений принял на заседании в среду кабинет министров Украины, передает ТАСС.

По данным пресс-службы правительства, $54,4 млн будут направлены на обеспечение доступности инвестиционной деятельности среднему классу на Украине, укрепление частного сектора экономики, повышение ее энергоэффективности, рост объемов сельскохозяйственного производства.

$23,6 млн планируется расходовать на усовершенствование законодательства в соответствие с европейскими стандартами, усовершенствование общественного надзора и участие граждан в процессах самоуправления.

США наряду с Европейским союзом являются самыми крупными донорами Украины. Американская сторона в 2014-2018 годах профинансировала на Украине проекты на $823 млн

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на нефть растут
Энергетика 15:39
В ООН назвали санкции США в отношении Ирана незаконными
В мире 14:41
МИД Китая надеется на позитивные итоги торговых переговоров с США
Китай 14:22
У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3
США 14:07
Физики из Китая создали самую маленькую молнию на Земле
Китай 13:56
Болтон заявил, что США продолжат оказывать давление на Иран
США 12:24
Лента новостей
Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон за 300 долларов
В мире 16:23
250 тыс. сирийцев могут направиться в Турцию в случае начала боевых действий в Идлибе
Турция 16:21
Ташкентский международный аэропорт объявил тендер
Тендеры 16:18
Азербайджан принимает участие в международной военно-технической выставке в России
Общество 16:01
КТК объявил тендер на поставку оборудования связи
Тендеры 15:52
Более 1,5 миллиона сирийцев вернулись домой с начала военной операции
Арабские страны 15:42
Цены на нефть растут
Энергетика 15:39
В Баку за прошлую неделю оштрафовано более 200 пешеходов
Общество 15:38
Беларусь станет почетным гостем международной выставки Vietnam Expo-2018
Беларусь 15:32