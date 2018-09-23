На Крите загорелся университет

23 сентября 2018 13:44 (UTC+04:00)

Пожар произошёл в здании Университета Крита в Ираклионе, над ним поднимается густой дым, пожар тушат 28 пожарных и 25 пожарных машин, сообщает местное издание Cretalive.

Пожар начался около 8 часов утра (мск). На место были немедленно направлены усиленные пожарные расчеты и вертолёт для координации действий и машины скорой медицинской помощи, сообщает издание.

Клубы густого дыма видны со всех концов города.

По предварительным данным, в здании никого нет и никто не пострадал.

Рядом расположено студенческое общежитие, огонь его не затронул.

Причины пожара пока неизвестны.

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