ВТО: Торговая война угрожает стабильности мирового экономического роста

Мировая торговля столкнулась с целым рядом рисков, вызванных в том числе новыми взаимными пошлинами ряда стран, заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу, выступая во вторник в Берлине на съезде германских промышленников, передает ТАСС.

"В настоящее время есть множество тревожных сигналов. Продолжающаяся эскалация отношений может спровоцировать значительные риски для стабильности, рабочих мест и того [экономического] роста, который мы сейчас наблюдаем", - сказал он.

По словам Азеведу, ни один регион не сможет избежать негативных последствий, если ситуация будет развиваться по худшему сценарию.

В последние месяцы Вашингтон по инициативе президента США Дональда Трампа предпринял ряд протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Летом США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары стоимостью $50 млрд. Китай ответил зеркально.

С 24 сентября начали действовать новые 10%-ные пошлины США на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд. С 1 января 2019 года ставка вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.

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