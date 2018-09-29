Президент Сербии привел армию в полную боеготовность

29 сентября 2018 16:05 (UTC+04:00)

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, передает агентство Танюг со ссылкой на администрацию Вучича. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии", — сообщает агентство.

В полную боенготовность приведены также все специальные и особые подразделения МВД.