В Италии мужчина застрелил соседей из-за разногласий по парковке

29 сентября 2018 22:57 (UTC+04:00)

Очередная ссора из-за парковки под домом закончилась тройным убийством на юге Италии, передает РИА Новости со ссылкой на местные карабинеры.

Житель провинции Лечче в возрасте 56 лет арестован правоохранителями в ночь на субботу после того, как он застрелил троих своих соседей по улице, которые, по его мнению, постоянно ставили свои машины под его домом. Ссоры между ними, отмечают карабинеры, начались еще давно, но никогда не перерастали в конфликты и не становились поводом для вмешательства полиции.

В пятницу после очередной перебранки на улице Роберто Паппада застрелил из револьвера 36-летнего Андреа Марти, а после этого дождался прибытия его родных и открыл по ним огонь, убив его отца, тетю и тяжело ранив мать. Женщина доставлена в больницу, где пробудет еще не менее 15 дней, ее жизнь вне опасности.

Прибывшие на место происшествия карабинеры застали Паппада с оружием в руках. После недолгих переговоров мужчину удалось успокоить и убедить сдаться. На допросе он полностью признал свою вину. Револьвером, из которого он застрелил соседей, мужчина владел незаконно. Теперь он обвиняется в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и нелегальном ношении оружия.

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