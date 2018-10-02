В Великобритании начнут лишать гражданства за особо тяжкие преступления

Власти Великобритании начнут лишать британского гражданства людей, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений, если у них также есть гражданство другой страны. Об этом заявил, выступая во вторник на ежегодном съезде правящей Консервативной партии глава британского МВД Саджид Джавид, передает ТАСС.

"В последние годы мы применяли это право к террористам, которые являются угрозой нашей стране. Теперь же я впервые начну применять это право и к тем, кто будет осужден за самые тяжкие преступления", - сказал глава британского МВД.

По его словам, это в первую очередь относится к участникам криминальных группировок, вовлеченных в систематическое насилие над детьми. В последние годы существование таких группировок в городах Великобритании стало достоянием гласности и вызвало серию громких скандалов из-за бездействия властей.

Джавид также пообещал усиленно бороться с проблемами вербовки жителей Великобритании террористическими организациями, а также проблемами наркоторговли и бандитизма. Среди решений будут как более суровые наказания, так и программы, направленные на работу с молодыми людьми из неблагополучных семей.

Помимо этого, глава МВД объявил о планах властей ужесточить правила получения британского гражданства. Претендентам понадобится сдавать более сложный экзамен на знание британских реалий и понимание ценностей либерально- демократического общества.

Он также повторил обещания положить конец режиму свободного перемещения рабочей силы между Великобританией и континентом, и также сократить показатель чистой иммиграции до менее чем 100 тыс. человек в год. При этом планируется снять ограничения на количество выдаваемых студенческих виз, а также виз для высококвалифицированных работников (в настоящий момент 20 тыс. 700 виз в год).

Именно для последней категории иммигрантов британские власти намерены после Brexit ввести режим наибольшего благоприятствования, в то время как граждане ЕС должны потерять всякое преимущество перед представителями других стран, которые хотели бы жить и работать в Великобритании.

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