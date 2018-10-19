МИД ФРГ: продление переходного периода после Brexit не решит всех проблем

Продление переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза не сможет решить всех проблем в отношениях Лондона и Брюсселя. При этом страны ЕС поддержат такую инициативу, если она поступит из Лондона. Об этом заявил в эфире телеканала WDR госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот, передает в пятницу ТАСС.

"Если для этого нужно несколько месяцев, чтобы согласовать детали будущих отношений, то, конечно, эта инициатива не потерпит неудачу из-за 27 стран ЕС и нас в Берлине. Но просто продление периода не решит проблем. Они лежат на столе [переговоров] до сих пор", - сказал Рот.

На данный момент главной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг.

При этом они до сих пор не решили, как это сделать, не нарушая целостности европейского таможенного союза и одновременно единого рынка ЕС, которые покидает Великобритания. По словам британского премьера Терезы Мэй, именно урегулирование этого вопроса может затянуться и привести к тому, что переходный период после Brexit захватит также первые несколько месяцев 2021 года.

Brexit состоится 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится, согласно плану, до конца 2020 года.

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