В Италии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло во вторник вечером в центральной Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 19.37 (21.37 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 километров от земной поверхности в районе городка Коллелонго в провинции Аквила. Колебания земной поверхности явственно ощущались во многих населенных пунктах областей Абруццо и Лацио и даже в некоторых районах Рима.

По информации национальной службы гражданской обороны Италии, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Технические службы проверяют состояние железнодорожных путей в зоне землетрясения, по этой причине временно приостановлено движение поездов на линии Рим - Аквила. Мэр Коллелонго Розанна Салуччи объявила, что городские школы будут открыты для ночлега для всех, кто опасается за состояние своих домов.

Сейсмическая активность в Италии не прекращается. В ночь на 26 декабря в окрестностях вулкана Этна на Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,9. В результате толчка 28 человек получили небольшие ранения и контузии, десятки жилых домов были повреждены, из-за чего без крыши над головой остались более 300 жителей провинции Катания.

В ночь на 6 апреля 2009 года в городе Аквила (область Абруццо) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его жертвами стали 309 человек, были ранены около 1,5 тысячи, примерно 70 тысяч жителей области остались без крова.

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