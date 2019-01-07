Германию и Данию свяжет 19-километровый супертоннель

7 января 2019 10:48 (UTC+04:00)

Власти Германии одобрили проект строительства подводного тоннеля в Данию. Об этом сообщает агентство Reuters. Стоимость проекта оценивается в 8 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на Рамблер.

Тоннель соединит датский остров Лолланн с немецким островом Фемарн и пройдёт под дном моря через пролив Ферман-Бельт. Немецкий остров Фемарн уже связан автомобильной дорогой с материковой частью Германии. Датский остров Лоллан, в свою очередь, соединён тоннелем с соседним островом Фальстер, с которого перекинут мост на крупнейший датский остров Зеландия.

Строительство объекта в разы ускорит автомобильное и железнодорожное сообщение между странами. В тоннеле разместится четырёхполосная автомобильная дорога и двухпутная железная дорога. Заявка на строительство тоннеля между Фемарном и Лолланом была подана в 2013 году, но проекту не дан был зелёный свет из-за возражений защитников окружающей среды. Датские власти одобрили проект ещё в 2015 году.

Строительство супертоннеля частично будет финансироваться Европейским Союзом. Возместить инвестиции предполагается за счёт платы за проезд. Полностью завершить строительство планируется в 2024 году. Объект сократит время поездки на поезде между Гамбургом и Копенгагеном до двух часов с сегодняшних пяти. Автомобили смогут беспрепятственно передвигаться из Гамбурга, Бремена и Ганновера до датской столицы Копенгаген и шведского города Мальмё.

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