В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП

13 января 2019 01:21 (UTC+04:00)

Шесть иностранцев погибли в результате дорожной аварии с участием микроавтобуса и грузовика в районе города Кируна на севере Швеции, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила полиция страны.

"Полиция может сейчас подтвердить, что шесть человек погибли в дорожной аварии, произошедшей в ночь с пятницы на субботу близ Кируны. Все люди в попавшей в аварию машине приехали из страны, расположенной за пределами североевропейских стран, и все 1990-х годов рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины ДТП пока не установлены. Сообщается также, что родственники погибших извещены о произошедшем. Одновременно ведется идентификация погибших в соответствии со стандартами Интерполa.

В пресс-службе полиции Северной Швеции РИА Новости не стали давать каких-либо подробностей о гражданстве или национальности погибших.

Один человек пострадал в результате аварии, его доставили в больницу. Как сообщает шведское телевидение SVT, грузовик принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron, пресс-служба которой сообщила, что находившийся за рулем водитель физически не пострадал, но находится в состоянии шока. По имеющейся у компании информации, авария произошла после того, как микроавтобус по пока не понятным причинам оказался на встречной полосе, где ехал грузовик.

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