Мэй призвала британские партии к сплочению для реализации результатов референдума о выходе из ЕС

17 января 2019 08:38 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с призывом о сплочении всех партий для того, чтобы претворить в жизнь результаты референдума о выходе из ЕС, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Настало время для того, чтобы сплотиться, чтобы поставить во главу угла национальные интересы и претворить в жизнь итоги референдума", - заявила премьер в обращении к нации.

Перед этим в парламенте состоялось голосование по вотуму доверия правительству, инициированному лидером Лейбористской партии Джереми Корбином. Против доверия проголосовали 306 депутатов, за - 325 парламентариев.

Мэй после голосования поблагодарила за то, что парламент выразил доверие ее правительству.

"Я не отношусь к этой ответственности легкомысленно. И мое правительство продолжит работать над тем, чтобы обеспечить дальнейшее процветание, гарантировать нашу безопасность и укрепить наш Союз", - заявила Мэй.

Она добавила: "Мы также продолжим работать, чтобы выполнить торжественное обещание, которое мы дали народу страны: реализовать результаты референдума и покинуть Европейский Союз".

По ее словам, она намерена провести встречи "с высокопоставленными парламентариями и представителями правительства в ближайшие дни".

В обращении премьер сообщила, что уже обсудила эти вопросы с некоторыми партиями, однако ее главный оппонент - Корбин - отказался от обсуждения.

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