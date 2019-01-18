В Италии четыре человека погибли, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле

Четыре человека погибли, один получил тяжелые ранения в результате аварии на автостраде, происшедшей в провинции Казерта на юге Италии в ходе преследования автомобиля силами местной полиции, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил новостной телеканал RaiNews24.

В четверг вечером автомашина Skoda, в салоне которой находились пять человек, отказалась остановиться по требованию полицейского патруля и на большой скорости попыталась скрыться от стражей порядка, которые немедленно начали преследование. Гонка по автостраде продолжалась несколько минут, после чего Skoda, совершившая целую серию опасных маневров, на полном ходу вылетела за пределы автодороги и перевернулась. Только по счастливой случайности ни одна из машин, двигавшихся в этот время по автодороге, не пострадала.

На место ЧП оперативно прибыли машины скорой помощи, однако четырем жертвам автокатастрофы помочь уже было нельзя. Пятый человек, находившийся в автомобиле, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов пока не распространили данных о погибших, но циркулирует информация о том, что эти люди могли быть членами преступной группировки, которая занималась дерзкими ограблениями в провинции Казерта. Эту гипотезу подтверждает тот факт, что автомобиль Skoda находился в розыске, поэтому полицейские и попытались остановить его на автостраде. Ранее в четверг местные правоохранители арестовали 12 членов этой банды, в том числе двоих женщин.

Расследованием всех обстоятельств автокатастрофы в Казерте сейчас занимаются представители государственной полиции Италии и карабинеры.

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