"Арсенал" обыграл "Челси" впервые за пять последних очных матчей в чемпионате Англии (ВИДЕО)

"Арсенал" со счетом 2:0 обыграл "Челси" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косьельни (39). До этой встречи "Арсенал" не мог обыграть "Челси" на протяжении четырех матчей в чемпионате страны - две ничьи и два поражения.

"Арсенал" одержал вторую победу в последних пяти матчах чемпионата Англии и занимает пятую строчку, набрав 44 очка после 23 игр. "Челси" прервал беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и идет четвертым, набрав 47 очков.

В следующем туре "Арсенал" примет на своем поле "Кардифф" 29 января, "Челси" днем позднее отправится в гости к "Борнмуту".

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.