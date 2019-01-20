"Арсенал" обыграл "Челси" впервые за пять последних очных матчей в чемпионате Англии (ВИДЕО)

20 января 2019 01:21 (UTC+04:00)

"Арсенал" со счетом 2:0 обыграл "Челси" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косьельни (39). До этой встречи "Арсенал" не мог обыграть "Челси" на протяжении четырех матчей в чемпионате страны - две ничьи и два поражения.

"Арсенал" одержал вторую победу в последних пяти матчах чемпионата Англии и занимает пятую строчку, набрав 44 очка после 23 игр. "Челси" прервал беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и идет четвертым, набрав 47 очков.

В следующем туре "Арсенал" примет на своем поле "Кардифф" 29 января, "Челси" днем позднее отправится в гости к "Борнмуту".

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