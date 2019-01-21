Мэй представит в парламенте альтернативный план Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит в понедельник в парламенте альтернативный план выхода своей страны из Европейского союза. Она попытается объяснить депутатам, какие шаги намерено предпринять правительство, чтобы вывести переговоры о Brexit из тупика, в котором они продолжают пребывать всего за два с небольшим месяца до даты официального "развода", передаёт Trend со ссылкой на ТАСС .

Поводом для этого шага стало состоявшееся на прошлой неделе в Палате общин голосование, во время которого парламентарии отвергли соглашение по условиям Brexit, которое Мэй заключила с властями в Брюсселе, после чего Соединенное Королевство столкнулось с реальной перспективой выхода из ЕС по жесткому сценарию.

Что будет представлять "план Б" пока остается загадкой, однако пресса уже распространила ряд предположений. Так, газета The Sunday Timesпишет, что правительство может пойти на заключение отдельного двустороннего соглашения между Великобританией и Ирландией, на основе которого можно было бы решить проблему будущего пограничного режима с Северной Ирландией. Однако, по информации источников телеканала Sky News, официальный Дублин отверг такую возможность, поскольку "нет надежды", что подобное соглашение сможет помочь исключить из соглашения между Лондоном и Брюсселем пункт о так называемом бэкстопе - режиме пребывания Ольстера в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

Интерес вызывает не только план Мэй, но и подход к возникшей проблеме тех депутатов британского парламента, которые являются противниками выхода страны из ЕС. Чувствуя слабость позиций правительства тори, они намерены расширить полномочия Палаты общин при выработке и осуществлении политики официального Лондона по реализации Brexit или же даже больше - по приостановке процесса выхода из сообщества.

Как сообщил тот же телеканал Sky News, по крайней мере две межпартийные группы проевропейски настроенных депутатов нижней палаты собираются внести в понедельник поправки к плану Мэй, которые призваны позволить парламентариям-заднескамеечникам давать правительству инструкции в отношении дальнейших шагов при осуществлении политики Brexit. Одна из таких групп, возглавляемая сторонником нового референдума о выходе из ЕС, бывшим генпрокурором Англии и Уэльса Домиником Гривом, стремится к тому, чтобы у депутатов была возможность проводить голосование по вопросу о путях приостановки действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода страны из ЕС.

Другая группа во главе с депутатом Лейбористской партии Иветт Купер и бывшим членом кабинета министров тори Ником Боулзом собирается поставить на голосование вопрос о том, чтобы у парламента была возможность продлевать действие уже упомянутой статьи 50, а значит - отодвигать сроки выхода страны из ЕС за пределы установленной даты - 29 марта. Эта группа ратует за продолжение переговоров с ЕС по совершенствованию сделки об условиях Brexit, если к концу февраля соглашение между Лондоном и Брюсселем так и не получит одобрения Палаты общин.

Как отмечает газета The Guardian, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин может поддержать план блокировки парламентом "жесткого Brexit" на фоне давления со стороны как самой парламентской оппозиции, так и тред-юнионов, которое направлено на откладывание сроков выхода страны из ЕС. Согласно информации издания, Корбин и возглавляемый им "теневой кабинет" лейбористов, скорее всего, поддержат предложение, заставляющее Терезу Мэй продлить пребывание Великобритании в ЕС, если к началу марта соглашение по условиям Brexit не получит позитивного вердикта парламентариев.

Информация о планах внести указанные поправки и не допустить Brexit без сделки вызвала жесткую ответную реакцию со стороны сторонников выхода страны из Евросоюза. Так, по словам министра внешней торговли Лиама Фокса, неспособность властей осуществить Brexit "приведет к зияющей пропасти между парламентом и народом". Он также заявил, что это вызовет раскол в британской политической системе "с непостижимыми последствиями".

Когда же появилась информация о намерениях группы Доминика Грива внести в понедельник поправку о возможности парламентариев приостанавливать действие статьи 50, то представитель канцелярии Терезы Мэй сразу же назвал этот план "чрезвычайно настораживающим".

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