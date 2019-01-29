Мэй намерена обратиться к ЕС с просьбой возобновить переговоры по Brexit

29 января 2019 17:50 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится к лидерам стран ЕС с просьбой о возобновлении переговоров по условиям Brexit для того, чтобы итоговое соглашение получило поддержку парламента, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На вечер 29 января запланировано голосование по повторно предложенному правительством варианту "сделки" по Brexit. Документ вызвал критику парламентариев, к середине дня вторника многие в парламенте сомневались в том, что палата общин проголосует за документ. Парламентарии подготовили несколько поправок, которые могут отложить Brexit или инициировать проведение повторного референдума.

"Нам необходима сделка, которую поддержит парламент, но для этого необходимо внести некоторые изменения в текст соглашения о выходе из ЕС. Премьер уведомила кабинет министров о том, что необходимо внести юридические изменения в пункты, касающиеся особого таможенно-пограничного режима в Северной Ирландии. Премьер намерена вернуться в парламент с пересмотренной сделкой как можно скорее для того, чтобы дать парламентариям еще раз выразить свое мнение. Если этот документ будет отклонен парламентом, то премьер внесет очередной вариант соглашения на следующий день. К нему также можно будет вносить поправки", - сказал журналистам представитель премьера.

По его словам, Мэй в течение дня проведет телефонные переговоры с лидерами стран ЕС.

Ранее Брюссель заявлял, что текст соглашения окончательный и изменению не подлежит.

Накануне премьер согласилась поддержать поправку, предложенную консерватором Грэмом Брэйди. Согласно документу, из текста соглашения будет исключено упоминание о специальном таможенно-пограничном режиме для Северной Ирландии, а альтернативные механизмы контроля предлагается согласовать на дополнительных переговорах с ЕС. Это позволит премьеру привлечь на свою сторону часть парламентариев, ранее недовольных введением такого режима.

Как ожидается, Мэй выступит с призывом к палате общин поддержать поправку Брэйди в начале дебатов по "сделке" в середине дня.

Ранее канцелярия премьера сообщала, что палата общин получит возможность "выразить мнение" по новой сделке 13 февраля. В случае, если текст соглашения не удастся согласовать с ЕС до 13 февраля, то на следующий день премьер обратится к парламенту и, вероятно, внесет новый документ, касающийся условий Brexit. Таким образом, 14 февраля могут состояться очередные, уже третьи, дебаты и голосование по условиям выхода страны из Евросоюза.

В случае, если парламент не успеет решить все связанные с Brexit вопросы до конца марта, то Британия выйдет из Евросоюза без соглашения.

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