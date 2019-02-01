В Греции за неделю 12 человек умерли от гриппа

Заболеваемость и смертность от гриппа растет в Греции, за последнюю неделю умерли 12 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).

Наблюдение за гриппом ведется с начала октября до конца мая, данные публикуются еженедельно.

В течение четвертой недели 2019 года (21-27 января) скончались 12 человек. Неделей раньше умерли два человека. Всего же в этом сезоне зарегистрировано 18 случаев смерти от лабораторно подтвержденного гриппа, погибшим было от 25 до 90 лет, информирует KEELPNO.

Все случаи смерти вызваны вирусом гриппа А, подтипами A(H1N1)pdm09 и A(H3N2). Все умершие принадлежали к клинической группе высокого риска, для которой рекомендуется сезонная вакцинация против гриппа согласно циркуляру министерства здравоохранения, сообщает центр.

За неделю лаборатории проверили в общей сложности 291 клиническую пробу на вирусы гриппа в больницах, 141 из них была положительной на вирусы гриппа, в основном это вирус типа А. Лишь два случая - менее 1,5% - были типа B. Среди заболевших было 20 привитых (18%).

Центр заявляет, что вакцинация против гриппа является лучшим способом предотвращения заболевания.

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