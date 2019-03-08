Консервативная партия Эстонии предложила Центристской сформировать правящую коалицию

8 марта 2019 20:55 (UTC+04:00)

Центристская партия Эстонии после отказа формировать коалицию с победившей на парламентских выборах Партией реформ могла бы начать коалиционные переговоры с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и также придерживающейся консервативных взглядов партией "Отечество". Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в пятницу заявил заместитель председателя EKRE Мартин Хельме.

"Других комбинаций [коалиции] чисто арифметически больше не получается, - сказал он агентству BNS. - Так что, по моему мнению, будет логично, если мы теперь на следующей неделе вместе с "Отечеством" и центристами сядем и обсудим, много ли общих точек мы друг с другом найдем".

Хельме отметил, что Партия реформ, выиграв выборов, теперь теряет возможность собрать коалицию. "Я с любопытством слежу за тем, продолжат ли они и дальше нас игнорировать, или все же найдут к нам дорогу", - добавил он.

Ранее в пятницу председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что отказ центристов от создания коалиции вызывает у нее недоумение. Соответствующее решение правление Центристской партии приняло утром того же дня.

В среду правление победившей на парламентских выборах 3 марта Партии реформ приняло решение начать переговоры о создании правящей коалиции с Центристской партией. Вечером того же дня Юри Ратас провел встречу с лидером Партии реформ Каей Каллас, по итогам которой заявил, что его партия возьмет два дня для размышления о возможном участии в коалиции. Каллас в свою очередь сказала, что переговоры прошли хорошо.

По конституции Эстонии глава государства назначает кандидата в премьер-министры, который формирует новое правительство. По традиции, такое предложение получает лидер партии, получившей наибольшее число голосов на выборах в парламент.

Как сообщила во вторник Государственная служба по организации выборов Эстонии, победу на выборах в 101-местный парламент (Рийгикогу) 3 марта одержала Партия реформ, получив 28,9%, что дает ей 34 мандата. Центристская партия получила 23,1% (26 мест), Консервативная народная партия Эстонии - 17,8%, 19 мест, "Отечество" - 11,4%, 12 мандатов, Социал-демократическая партия - 55 175 9,8%, 10 мандатов. Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера и в парламент не попали.

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