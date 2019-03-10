В Польше сильный ветер оставил без электричества около 150 тысяч человек

Около 150 тысяч человек остаются без электричества в Польше в результате сильного ветра, сообщает Правительственный центр безопасности (RCB) в воскресенье утром, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Один человек ранен, 19 сорванных крыш и около 150 тысяч человек без электроэнергии", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в Отвоцке Мазовецкого воеводства была ранена женщина, на которую упало поваленное ветром дерево.

Больше всего - около 46 тысяч человек – остались без электричества в Мазовецком воеводстве страны.

Пожарным пришлось 1150 раз выезжать на помощь людям в связи с непогодой. В основном речь идет об удалении поваленных деревьев, и помощи людям, крыши домов которых повреждены.

В понедельник утром Институт метеорологии и водного хозяйства также сделал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным специалистов, особенно сильный ветер будет наблюдаться в Поморском, Западнопоморском, Малопольском, Подкарпатском, Свентокшистском, Любельском и Мазовецком воеводствах.

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