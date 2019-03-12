Еврогруппа может в мае обсудить размер нового бюджета еврозоны

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) может в мае обсудить размер общего бюджета, создание которого рассматривается властями региона, сказал глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции после заседания совета в понедельник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Евросоюзе существуют общий бюджет ЕС, основным источником доходов которого являются взносы всех стран-участниц. Средства этого бюджета расходуются на различные проекты внутри союза, но есть и проекты, поддерживаемые за его пределами. Отдельного бюджета для еврозоны, в которую сейчас входит 19 из 28 государств ЕС, пока не существует.

В понедельник Еврогруппа обсуждала этот возможный бюджет.

"Размер бюджета не был на повестке дня сегодня... Намного важнее обсуждения размера - а мы сделаем это в мае, такова наша цель - эффективность инструмента", - сказал Сентено.

"Министры обменялись мнениями о характеристиках бюджетного инструмента для сближения и конкурентоспособности зоны евро... с фокусом на аспекты, связанные с расходами", - говорится в сообщении Еврогруппы.

Среди членов этого совета есть "широкое согласие" по поводу того, что бюджет еврозоны должен поддерживать структурные реформы и государственные инвестиции в регионе, сказал Сентено. Однако потребуется дополнительная работа для возможности согласования деталей того, как будут расходоваться средства бюджета, добавил он.

На встрече Еврогруппы в апреле планируется "сфокусироваться на аспектах управления" бюджетом, сказал Сентено.

"Наша цель - договориться о ключевых характеристиках этого нового инструмента и сообщить (о них) лидерам (стран Евросоюза) в июне", - добавил он.

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