Мэй подтвердила, что 13 марта парламент проголосует по вопросу о Brexit без сделки

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во вторник вечером подтвердила, что 13 марта депутаты Палаты общин смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из европейского сообщества без сделки с ЕС. Премьер-министр выступила с этим заявлением после того, как парламентарии во второй раз отклонили проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Две недели назад, стоя на этом же самом месте, я сделала несколько обещаний, касавшихся того, какие шаги будут предприняты в том случае, если палата отвергнет предлагаемую сделку. Я намерена полностью придерживаться сделанных обещаний. Позднее сегодня мы рассмотрим предложение провести завтра голосование по вопросу о том, поддерживает ли палата выход из ЕС без сделки 29 марта", - сказала Мэй.

Глава правительства также подтвердила, что если парламентарии отвергнут возможность Brexit без сделки, то 14 марта на голосование в Палате общин будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

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