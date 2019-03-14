Мэй предложила провести новое голосование по сделке о Brexit до 20 марта

14 марта 2019 03:57 (UTC+04:00)

Британский премьер-министр Тереза Мэй предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с ЕС о выходе страны из европейского сообщества (Brexit) до 20 марта. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в тексте предложения правительства, внесенного в парламент в среду в преддверии намеченного на 14 марта голосования по теме продления переговоров с Евросоюзом.

Ранее британские законодатели уже дважды отвергали проект сделки с ЕС - в январе этого года и во время голосования во вторник, причем оба раза с большой разницей - в 230 и 149 голосов, соответственно. Однако Мэй призвала парламент еще раз рассмотреть сделку и принять ее, заявив, что только в этом случае дата выхода из ЕС, сейчас назначенная на 29 марта, может быть отсрочена.

Ранее выступая в Палате общин, Мэй предупредила, что если законодатели вновь откажутся дать зеленый свет проекту соглашения с ЕС, тогда Великобритании придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из состава ЕС затянется на неопределенное время.

"Короткое техническое продление [переговоров] возможно предложить лишь в ситуации, если у нас будет сделка. Поэтому Палата общин должна понимать, что, если сделка не будет поддержана в ближайшие дни и при этом депутаты не хотят покинуть с ЕС без сделки 29 марта, то тогда нам понадобится намного более серьезное продление Статьи 50 [Лиссабонского договора о Европейском союзе], а это без сомнения потребует от Соединенного Королевства принять участие в выборах в Европарламент в мае 2019 года. Я не думаю, что это будет правильным результатом, а Палата общин должна иметь в виду последствия от принимаемых решений", - сказал премьер-министр.

Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

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