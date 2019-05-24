Юнкер заявил, что Греция стала членом еврозоны из-за фальсификации статистики

Греция в свое время предоставила Евростату неверные данные о своих экономических показателях, что открыло ей путь в еврозону в 2001 году. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью, которое опубликовано в пятницу на сайте немецкой газеты Bild, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Валютный союз должен быть надежнее брака, иначе никто не будет в него верить. Именно поэтому перед тем, как принимать страну в зону евро, нужно проверять все тщательнее, чем проверяли раньше. Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов", - сказал он.

"До сих пор упрекаю себя в этом: будучи министром финансов [Люксембурга в 1989-2009 годах], я был против того, чтобы независимые европейские статистические ведомства оценивали данные, которые предоставляют государства. Теперь мы это поменяли, теперь Евростат может в каждой стране ЕС все проверить. Европа в состоянии учиться на ошибках", - добавил Юнкер.

Грецию ловили на фальсификации статистических данных об уровне ее госдолга и позже, что спровоцировало кризис суверенной задолженности еврозоны в 2010-2014 годах. В начале 2010 года Еврокомиссия выяснила, что власти Греции сфальсифицировали финансовую статистику за 2009 год. Дефицит госбюджета этой страны вместо заявленных 6% (что уже вдвое превышало требования) тогда составил 12,7% ВВП. Последовавший за этим кризис едва не привел к распаду зоны евро.

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