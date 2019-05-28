Досрочные парламентские выборы в Греции пройдут 7 июля

Досрочные парламентские выборы в Греции состоятся 7 июля. Об этом решении премьер-министра Греции Алексиса Ципраса сообщил во вторник официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос в эфире телеканала "Альфа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Тзанакопулоса, "решение премьер-министра состоит в том, что выборы пройдут 7 июля, чтобы не нарушать процесс сдачи школьных экзаменов".

Официальный представитель кабинета также сообщил, что 10 июня Алексис Ципрас посетит президента республики Прокописа Павлопулоса, чтобы тот объявил о проведении досрочных парламентских выборов.

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